В мастерской Знаменского храма Томска отшили носилки для роты имени Максима Пескового

Фото: пресс-служба Томской епархии.

В швейной мастерской томского Знаменского храма отшили более 100 бескаркасных носилок. Их передадут в зону СВО через вдову Героя России Максима Пескового Юлию, сообщили в пресс-службе томской епархии.

В четырёх мастерских изготавливают необходимые для спецоперации вещи - в Знаменской церкви, храме святого благоверного князя Александра Невского, храме святителя Николая Чудотворца (Зональная Станция) и епархиальной швейной мастерской святой блаженной Домны Томской.

Каждый день волонтёры шьют нижнее бельё, бескаркасные носилки, пятиточечники, эвакуационную стропу, балаклавы и другие изделия. В Знаменском храме трудятся 10-15 мастериц, они отливают окопные свечи, прихожане помогают в изготовлении около 50 носилок раз в неделю.

“Самой возрастной швее более 80 лет, на дому она сделала более 150 балаклав. Пенсионерка работает на машинке, которой более 100 лет, она передаётся в семье из поколения в поколение” - рассказала социальный работник церкви Ольга Глушкова.

Часть носилок передадут в роту имени Максима Пескового, остальные отправят на передовую через московскую общественную организацию.

Напомним ровно год назад томский офицер Максим Песковой накрыл собой гранату, спасая солдат.