В Томской области с 21 марта начнется сезон весенней охоты на бурого медедя

Сезон весенней охоты начнется в Томской области на этой неделе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сезон весенней охоты начнется в Томской области с 21 марта. Томичам будет разрешено охотиться на бурого медведя, однако найти его до апреля будет трудно, сообщили департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

Время пробуждения медведей как правило выпадает середину марта и вторую половину этого месяц. Сначала просыпаются медведи самцы, самки с медвежатами какое-то время еще спят.

Охота на бурого медведя на территории региона продлится до 10 июня 2022 года. Для добычи необходимо получить разрешение и заплатить госпошлину.

В департаменте напоминают, что мясо добытого медведя необходимо проверять на предмет заражения трихинеллёзом.

По закону, запрещена добыча медведей в возрасте менее 1 года, самок с медвежатами текущего года рождения, за исключением случаев, когда они представляют угрозу для жизни человека.

В случае обнаружения медведя или встречи с ним вблизи населенных пунктов, томичам необходимо сообщить об этом территориальным специалистам.

Напомним, в 2022 году выдали 1 203 разрешения на добычу бурого медведя. Также в прошлом году было принято 14 решений о регулировании численности 18 бурых медведей, которые представляли опасность.