Творческий проект известного художника Александра Пономарева стартует 20 марта в Томске

Александр Пономарев. Фото: Сибирский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина

В Томске 20 марта стартует творческий проект одного из известных художников – «Лаборатория искусства свободных стихий Александра Пономарёва», сообщается на сайте Сибирского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Проект начнется с творческого образовательного интенсива для студентов ТГУ. В понедельник, 20 марта, в 14:30 состоится открытие мероприятия. Оно пройдет в танцевальном зале Центра культуры ТГУ по адресу: проспект Ленина, 36 (3 этаж). Вход свободный по регистрации.

«Лаборатория будет постоянно действующим учебным и творческим кабинетом, соединяющим искусство и науку и открытым как для студентов творческих направлений Института искусств и культуры, так и для обучающихся на других направлениях и специальностях различных факультетов ТГУ, молодых ученых и преподавателей университета», – говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность лаборатории позволит создать междисциплинарное творческое сообщество в области искусства и дизайна, развить новый тип мышления на стыке искусства и науки.

В проект предполагается привлечь ряд экспертов, среди которых Александр Секацкий, Алексей Соков, Алёна Иванова-Йохансон, Алексей Козырь, Евгений Якушев, Игорь Семилетов, Вакана Коно (Япония), Надим Самман (Германия — Великобритания), Сергей Писарев, Сильвия Бурини (Италия) и другие.

На встрече томичей ждет презентация Лаборатории, показ и обсуждение фильма о первой экспедиции Антарктической Биеннале «Искатели свободных стихий».

Проект реализуется в рамках сотрудничества Томского государственного университета и Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.