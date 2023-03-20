Восемь домов останутся без света 20 марта в Томске

* домов отключат от электричества в Томске.
Фото: Алёна ГОЛЕВА
В понедельник, 20 марта, в Томске из-за планового ремонта оборудования свет отключат в 8 домах, сообщает пресс-служба «Горсетей».
Так, с 09:00 до 11:00 света не будет по улице Никитина, 4.
С 09:00 12:00 отключения пройдут по улице Большая Подгорная, 87
С 09:00 до 16:30 без света останутся дома:
Кузовлевский тракт 24;
район ЦКПП - АЗС.
С 11:00 13:00 энергетики обесточат дом по улице Мельничная, 10.
С 13:00 до 16:00 света не будет по улице Нижне-Луговая, 4.
Также с 14:00 16:00 свет отключат в домах:
ул. Большая Подгорная, 90;
ул. Сергея Лазо, 6/2.