Восемь домов останутся без света 20 марта в Томске

* домов отключат от электричества в Томске. Фото: Алёна ГОЛЕВА

В понедельник, 20 марта, в Томске из-за планового ремонта оборудования свет отключат в 8 домах, сообщает пресс-служба «Горсетей».

Так, с 09:00 до 11:00 света не будет по улице Никитина, 4.

С 09:00 12:00 отключения пройдут по улице Большая Подгорная, 87

С 09:00 до 16:30 без света останутся дома:

Кузовлевский тракт 24;

район ЦКПП - АЗС.

С 11:00 13:00 энергетики обесточат дом по улице Мельничная, 10.

С 13:00 до 16:00 света не будет по улице Нижне-Луговая, 4.

Также с 14:00 16:00 свет отключат в домах:

ул. Большая Подгорная, 90;

ул. Сергея Лазо, 6/2.