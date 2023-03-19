Томские спасатели эвакуировали на берег рыбака с предынсультным состоянием

Фото: телеграм-канал Спасатели Томска ОГБУ "ТО ПСС".

19 марта в 13:40 в Томскую областную поисково-спасательную службу обратились с просьбой помочь местному жителю, возвращающемуся с рыбалки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Очевидцы заметили мужчину, который двигался неустойчивой походкой неподалёку от лодочной станции на берегу Томи. Граждане предположили предынсультное состояние у прохожего.

Дежурные ведомства прибыли на место. Они надели жилеты, взяли рулонные носилки, необходимое снаряжение и отправились к пострадавшему. Рыбака заметили в 400 метрах от берега. Из-за нарушения координации он не мог самостоятельно передвигаться. Спасатели вытащили мужчину на безопасное место и передали его сотрудникам скорой помощи.

Напомним, в Томске спасатели вытащили палец трехлетнего мальчика из игрушечной пожарной машины.