В Томске 18 марта синоптики обещают потепление до +7 градусов

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 18 марта синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков. Столбик термометра днем будет показывать от +5 до +7 °С. Информацию предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с», - уточняют синоптики.

В Томске и по области сохранятся гололедные явления.

В регионе температура воздуха будет варьироваться днем от +5 до +10 °С, местами от -1 до +4 °С. В некоторых районах пройдет небольшой, по северу умеренный мокрый снег.

Ветер будет дуть юго-западный 3-8 м/с, местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Синоптики прогнозируют переменную облачность.

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