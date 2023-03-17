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НовостиОбщество17 марта 2023 4:50

Железнодорожники Томской области готовятся к пропуску паводковых вод

За уровнем воды установили особый контроль
Дарья Черникова
Работники очистили более 60% отверстий труб и малых мостов.

Работники очистили более 60% отверстий труб и малых мостов.

Фото: Иван Макеев

На Западно-Сибирской железной дороге в Томской области проводят комплекс подготовительных мероприятий для безопасного движения поездов во время весеннего паводка, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Работники очистили более 60% отверстий труб и малых мостов, вскрыли 25% кюветов с помощью струг-снегоочистителей и 14% водоотводных и нагорных канав. Противопаводковые мероприятия планируют завершить до 1 апреля. В Белом Яру таяние льда происходит позднее, поэтому на территории работы закончат до 20 числа.

Специалисты формируют противоразмывный поезд с песком, бутовым камнем и щебнем с помощью аварийно-восстановительных инструментов и материалов. Вагон дислоцируется на станции Асино, при необходимости его отправят на место подтопления.

За уровнем воды в реках установили наблюдение. Инженерные сооружения в зоне паводковых вод взяли под особый контроль.

Напомним, в Томске демонтируют ледовую дорогу под Коммунальным мостом в марте.