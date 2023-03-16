Губернатор Владимир Мазур поручил разработать инвестиционные паспорта муниципалитетов

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур на аппаратном совещании провел анализ занятости населения в регионе и по итогам поставил задачу разработать инвестиционные паспорта городов и районов.

Доклад о ситуации с занятостью и рынком труда главе региона представила и.о. заместителя губернатора по социальной политике Светлана Грузных. Она сообщила, что если на 1 января прошлого года в Томской области было 7 330 зарегистрированных безработных, то на 1 марта нынышнего в поисках работы оставалось 4 953 жителя области. На эту же дату в регионе было 8 674 свободных вакансии. Таким образом, на 100 предложений работы в Томской области приходится 57 ее соискателей.

Губернатор отметил на аппаратном совещании, что безработица в стране и регионе – на рекордно низких показателях.

«Томская область по количеству безработных на душу населения – на 62-м месте в стране. Считаю этот показатель результатом нашей системной работы по развитию производств, поддержке бизнеса. Но обращаю внимание, что высокий уровень занятости – важная, но не главная цель. Президент ставит задачу повысить уровень жизни, а значит – оплаты труда и в социальной сфере, и в реальном секторе экономики. Здесь нам есть к чему стремиться», – подчеркнул Владимир Мазур.

Глава региона обратил внимание на значительные различия рынка труда в муниципалитетах. Если в Томске, Северске, Стрежевом и Асиновском районе уровень безработицы равен среднеобластному или даже ниже, то в городе Кедровом, Шегарском, Зырянском и Бакчарском районах уровень безработицы превышает средний по региону показатель более чем в два раза.

Владимир Мазур поручил главам муниципалитетов максимально использовать меры государственной поддержки по стимулированию рынка труда. В частности, субсидии по организации общественных и временных работ, бесплатное обучение сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и образовательные программы федеральных проектов «Содействие занятости» и «Демография».

Также губернатор поставил задачу своему заместителю по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василию Потёмкину и главам муниципальных образований разработать инвестиционные паспорта территорий, которые помогут привлечь инвесторов, создать новые производства и рабочие места.

«В инвестиционном паспорте должна быть охарактеризована сегодняшняя ситуация в реальном секторе и на рынке труда, конкретные предложения для инвесторов и бизнеса, возможности по созданию новых рабочих мест для жителей. Инвестиционный паспорт доложен быть в каждом муниципалитете», – поставил задачу губернатор Владимир Мазур.