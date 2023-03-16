Праздник весны Новруз отметят 18 марта в сельском парке "Околица" под Томском

Праздник Новруз пройдет в парке "Околица". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Праздник прихода весны Новруз пройдет в субботу, 18 марта, с 12 до 18 часов в сельском парке «Околица» в пригороде Томска, сообщает областная администрация.

Гостей праздника ждет большая ярмарка, концерт национальных творческих коллективов, народные игры и забавы, мастер-классы, спортивные состязания, а также блюда разных народов.

Национальный праздник тюркских народов, один из древнейших праздников в истории человечества. Названия праздника могут различаться в разных странах – Новруз, Наурыз, Навруз и так далее. По-другому, его можно назвать день весеннего равноденствия. Он по-прежнему отмечается на Балканах, Ближнем Востоке, Кавказе, в Центральной Азии.

Парк «Околица» находится рядом с селом Зоркальцево Томского района. Организатор праздника вступает ассоциация по содействию в защите прав и национальных интересов «Ассамблея народов Томской области» при поддержке администрации Томской области.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение 0+