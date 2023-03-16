В Томской области продолжают ремонт дорог к медицинским учреждениям

Рабочие проводят ремонт по проекту "Безопасные качественные дороги". Фото: Иван Макеев

В Томской области по национальному проекту “Безопасные качественные дороги” продолжат ремонт участков улиц, ведущих к медицинским учреждениям, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Специалисты приведут в эксплуатационное состояние часть улицы Алтайской, на которой открыта медсанчасть “Строитель”, улицы Дальне-Ключевскую и Киевскую - на них ведут приём пациентов многопрофильные медицинские центры.

Северский подрядчик продолжит чинить Коммунистический проспект, ведущий к комплексу больниц медицинского центра №1. В программу проекта включили улицу Курчатова - на ней стоит поликлиника Сибирского центра ФМБА.

Программу запустили в регионе четыре года назад. За это время в Томской области привели в нормативное состояние около 30 дорожных территорий, по которым можно добраться к лечебным организациям. Задачу контролирует губернатор Владимир Мазур.

Напомним, в Томске нашли подрядчиков для благоустройства девяти общественных пространств.