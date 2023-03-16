В Томске нашли подрядчиков для благоустройства девяти общественных пространств

Предприниматели займутся реставрацией парковых зон и скверов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске определили подрядчиков для выполнения работ по благоустройству в 2023 году нескольких общественных пространств. По девяти объектам уже завершили торги, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Местная компания “Профи” приступит к благоустройству троп здоровья в лесопарке “Солнечный” на Иркутском тракте, скверам по улице Рабочей, 11 и Жуковского, 25. В 2022 года фирма занималась содержанием территории Музыкального сквера в микрорайоне Спичфабрика. Общество “Армстрой” приведёт в порядок в парке и мемориальной зоне имени 166-й стрелковой дивизии на Нахимова, 6. Ранее сотрудники трудились над участком Студгородка “Южный”.

Вторую очередь работ проведёт компания “Сибстрой”. Рабочие обустроят сквер “Чернобыль” по улице Дзержинского. Детскую игровую площадку на Сибирской, 118 починит индивидуальный предприниматель Ларин. В Буфф-саде займутся благоустройством сотрудники барнаульской строительно-монтажной компании “Ремтеплострой”.

К концу марта определят подрядчика для нескольких участков: сквера Теннистый на Ференца Мюнниха, 30, Зеленого парка по Смирнова, 16, Березовой роща в микрорайоне. «Солнечный», сквера по улице Лазарева, аллеи по Пушкина.

Дизайн-проекты выбрали местные жители онлайн весной 2022-го. Голосование за следующие объекты запустят 15 апреля.

Напомним, на развитие инфраструктуры томской ТОР "Северск" выделят около 700 млн рублей.