Томич нецензурно оскорбил бывшую супругу в сообщениях и получил штраф

Мужчина написал нецензурную брань в сообщении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Октябрьского района Томска провела проверку после обращения местной жительницы с заявлением об унижении её чести и достоинства, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Установили, что в ноябре 2022 года бывший супруг не мог смириться с разводом. В мессенджере он прислал женщине несколько текстовых сообщений с оскорблениями в нецензурной форме. По результатам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении 36-летнего томича по факту оскорбления.

В мировом суде виновному назначили штраф в 3 тысяч рублей. Судебный акт в законную силу пока не вступил.

Ранее 18-летнего томича приговорили к 100 часам исправительных работ за покушение на кражу восьми бутылок алкоголя.