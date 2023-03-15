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НовостиОбщество15 марта 2023 8:59

Томич нецензурно оскорбил бывшую супругу в сообщениях и получил штраф

Мужчина не мог смириться с расторжением брака и выплеснул злость на экс-возлюбленную
Дарья Черникова
Мужчина написал нецензурную брань в сообщении.

Мужчина написал нецензурную брань в сообщении.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Октябрьского района Томска провела проверку после обращения местной жительницы с заявлением об унижении её чести и достоинства, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Установили, что в ноябре 2022 года бывший супруг не мог смириться с разводом. В мессенджере он прислал женщине несколько текстовых сообщений с оскорблениями в нецензурной форме. По результатам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении 36-летнего томича по факту оскорбления.

В мировом суде виновному назначили штраф в 3 тысяч рублей. Судебный акт в законную силу пока не вступил.

Ранее 18-летнего томича приговорили к 100 часам исправительных работ за покушение на кражу восьми бутылок алкоголя.