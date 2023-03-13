Томский губернатор предложил на должность бизнес-омбудсмена Игоря Браниште

Игорь Браниште. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

В соответствии с региональным законодательством, глава региона Владимир Мазур внес в Законодательную думу Томской области кандидатуру для назначения уполномоченным по защите прав предпринимателей Томской области. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на эту должность губернатор предложил аудитора Игоря Браниште.

- После отставки в январе регионального бизнес-омбудсмена Валерия Падерина мы провели много консультаций с томским предпринимательским сообществом, и нашли консолидированную кандидатуру на эту должность, - отметил Владимир Мазур. - Игоря Браниште поддержали региональные отделения «Деловой России», «Опоры России», Торгово-промышленная палата и федеральный уполномоченный Борис Титов. Уверен, такая поддержка и большой практический опыт в сфере защиты прав предпринимателей помогут Игорю Николаевичу делать свою работу профессионально и активно.

Уточним, Игорю Браниште 46 лет. Он родился в городе Сороки Молдавской ССР. До 2001 занимался преподавательской деятельностью. В 2000-м окончил Кооперативно-коммерческий университет Молдовы по направлению «юриспруденция». В 2004-м переехал в Томск, где в 2012 году окончил Национальный исследовательский Томский государственный университет по направлению «юриспруденция». В 2010-м аттестован Министерством финансов РФ в качестве аудитора. С 2006-го исполнял обязанности генерального директора ООО «Аналитико-консультационная фирма «Контабил», а с 2022-го стал работать аудитором в ООО «Аристократ-Аудит».

Имеет большой опыт работы с обращениями предпринимателей в качестве эксперта. За активное участие в обеспечении защиты их прав и законных интересов награжден благодарностью уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Ожидается, что депутаты Законодательной думы рассмотрят кандидатуру Игоря Браниште на собрании уже в конце месяца - 30 марта.

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