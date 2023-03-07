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НовостиОбщество7 марта 2023 4:34

На ледовых переправах Томской области понижается тоннаж

Тоннаж изменился в Кривошеинском, Чаинском и Молчановском районах
Алёна Мищенко
На сегодняшний день грузоподъемность изменилась в Кривошеинском, Чаинском и Молчановском районах.

На сегодняшний день грузоподъемность изменилась в Кривошеинском, Чаинском и Молчановском районах.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с потеплением в Томской области принято решение снизить допустимую грузоподъемность на региональных ледовых переправах, сообщила пресс-служба обладминистрации.

На сегодняшний день грузоподъемность изменилась в Кривошеинском, Чаинском и Молчановском районах.

В Кривошеинском районе максимальную нагрузку на переправе через реку Обь у села Никольское понизили до 2 тонн, в Чаинском районе на ледовых переправах через реку Чая у сел Подгорное и Гришкино – до 10 тонн.

В Молчановском районе на переправе через реку Обь у сел Могочино установлена допустимая нагрузка до 10 тонн.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать установленные нормы грузоподъёмности. Нарушения правил безопасности могут привести к трагическим последствиям.

Напомним, в Томской области в 9 районах работает 60 ледовых переправ.