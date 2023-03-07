На ледовых переправах Томской области понижается тоннаж

На сегодняшний день грузоподъемность изменилась в Кривошеинском, Чаинском и Молчановском районах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с потеплением в Томской области принято решение снизить допустимую грузоподъемность на региональных ледовых переправах, сообщила пресс-служба обладминистрации.

На сегодняшний день грузоподъемность изменилась в Кривошеинском, Чаинском и Молчановском районах.

В Кривошеинском районе максимальную нагрузку на переправе через реку Обь у села Никольское понизили до 2 тонн, в Чаинском районе на ледовых переправах через реку Чая у сел Подгорное и Гришкино – до 10 тонн.

В Молчановском районе на переправе через реку Обь у сел Могочино установлена допустимая нагрузка до 10 тонн.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать установленные нормы грузоподъёмности. Нарушения правил безопасности могут привести к трагическим последствиям.

Напомним, в Томской области в 9 районах работает 60 ледовых переправ.