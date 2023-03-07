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НовостиОбщество7 марта 2023 2:36

Китайский инвестор намерен разместить в Томской области завод по переработке торфа

Администрация Шегарского района предложила площадку для размещения объекта
Алёна Мищенко
Местные власти предварительно определили площадку для размещения предприятия.

Местные власти предварительно определили площадку для размещения предприятия.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания «Экогрунт», принадлежащая китайскому предпринимателю, планирует разметить на территории Шегарского района новое торфяное производство. Местные власти предварительно определили площадку для размещения предприятия в удалении от всех населенных пунктов, сообщила администрация региона.

Ранее компания «Экогрунт» подавала заявку на геологическое изучение, разведку и добычу торфа на небольшом участке около Гусевского месторождения. Администрация Шегарского района предложила площадку для размещения объекта.

«Рядом с рассматриваемым участком нет ни одного населенного пункта. Село Гусево, жители которого обеспокоены планами потенциального инвестора, расположено совершенно в другой части района», – отметил глава Шегарского района Александр Михкельсон.

Инвестор примет решение о разработке нового месторождения на данном участке только после выполнения геологического изучения недр.

Как отметил заместитель губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потёмкин, необходима заявка и защита бизнес-плана. Власти могут принять решение о поддержке на основе понимания социально-экономического эффекта от инвестиционного проекта и соблюдения всех экологических норм.