Китайский инвестор намерен разместить в Томской области завод по переработке торфа

Местные власти предварительно определили площадку для размещения предприятия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания «Экогрунт», принадлежащая китайскому предпринимателю, планирует разметить на территории Шегарского района новое торфяное производство. Местные власти предварительно определили площадку для размещения предприятия в удалении от всех населенных пунктов, сообщила администрация региона.

Ранее компания «Экогрунт» подавала заявку на геологическое изучение, разведку и добычу торфа на небольшом участке около Гусевского месторождения. Администрация Шегарского района предложила площадку для размещения объекта.

«Рядом с рассматриваемым участком нет ни одного населенного пункта. Село Гусево, жители которого обеспокоены планами потенциального инвестора, расположено совершенно в другой части района», – отметил глава Шегарского района Александр Михкельсон.

Инвестор примет решение о разработке нового месторождения на данном участке только после выполнения геологического изучения недр.

Как отметил заместитель губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потёмкин, необходима заявка и защита бизнес-плана. Власти могут принять решение о поддержке на основе понимания социально-экономического эффекта от инвестиционного проекта и соблюдения всех экологических норм.