ЗАГСы Томской области изменят график работы на 8 марта

Фото: Анна Ковалёва

Предстоящие праздничные выходные внесут свои корректировки в работу областных ЗАГСов. Как сообщается в телеграм-канале департамента ЗАГС, в нерабочий день, 8 марта, прием томичей осуществляться не будет.

В предпраздничный день, 7 марта, органы ЗАГС Томской области будут работать по сокращенному графику. Время работы сократится на один час.

В нерабочий праздничный день, 8 марта, томичей принимать не будут. Регистрация смерти будет осуществляться только в отделе ЗАГС Томска и Томского района с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Уточнить информацию можно по телефону 469-329.