В Октябрьском районе Томска зафиксировали нашествие крыс

Томичи заметили в комментариях, что крыс около этого дома явно подкармливают. Фото: Telegram-канал "Черный список Томск"

«Томск, Иркутский тракт, 12. Много крыс», - констатировали авторы поста в Telegram-канале «Черный список Томск». В подтверждение написанного очевидцы опубликовали видео.

На выложенной в паблике записи запечатлено, как большая крыса разгуливает под окнами многоэтажки, которую построили в 2006 году. В конце видео видно, как крыса забегает в дырку здания прямо под окном первого этажа.

Фото: Telegram-канал "Черный список Томск"

В одном из комментариев к посту подписчица написала о такой же проблеме в другой части этой улицы. «Крыс называют социальными животными, они никогда не живут поодиночке. Понятно, что их там куча. Кстати, в конце Иркутского, где самолет стоит, там тоже мусорка прям под домом и вообще кишит все крысами, а рядом детская площадка. Мы летом это на видео снимали – «миллионы» их нор, они как в игре там - одни выбегают, другие забегают. Местные жители сказали, что обращались в инстанции, бесполезно, крысы снова появляются», - рассказала томичка.

Читайте также В Томской области решили не укрупнять «мусорные зоны»