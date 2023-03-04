В Томской области решили не укрупнять «мусорные зоны»

В отдельную "зону" собирались выделить только Стрежевой и Александровский районы Фото: Анна Ковалёва

Томские власти не будут сокращать количество зон деятельности региональных операторов по обращению с отходами. Причиной стало отсутствие инвестора, готового быстро оптимизировать территориальную схему. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора по агропромышленной политике, природопользованию и культуре Андрей Кнорр.

«Мы решили идти поэтапно. Это большая финансовая нагрузка, потому что нужно строить полигоны, места временного накопления. На это потребуется два-три года, а дальше время покажет», — уточнил замглавы региона.

Напомним, в рамках стартовавшей в 2019 году «мусорной» реформы территорию региона поделили на 8 зон ответственности разных операторов. Затем внутри схемы произошло небольшое объединение, в итоге было обозначено 7 зон. Позже власти заявили о планах нового преобразования сети – об укрупнении до 2 зон. Теперь же, по словам Андрея Кнорра, эти планы оказались замороженными.

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