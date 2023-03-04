В сети появилось видео налета на букмекерскую контору в Томске

В интернете появилось видео налета на томскую букмекерскую контору. Запись с камеры наблюдения опубликовал портал "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Томской области.

Напомним, ранее неоднократно судимый 22-летний житель Томской области напал на работницу букмекерской конторы. Зайдя в заведение на проспекте Мира, молодой человек приставил нож к шее женщины и заставил ее отдать выручку.

Ранее «КП-Томск» рассказал, что грабитель унес 20 тысяч рублей, оставив женщине 3 тысячи рублей в качестве морального ущерба. Злоумышленника задержали по горячим следам, он сознался в содеянном. Уголовное дело уже заведено.

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