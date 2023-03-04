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НовостиОбщество4 марта 2023 9:19

В Томской области за сутки выявили 152 новых случая COVID-19

Выздоровело 174 человека
Анна Ковалёва
За сутки в регионе на четверть снизилось количество случаев COVID

За сутки в регионе на четверть снизилось количество случаев COVID

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 4 марта, в Томской области выявили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 162 791 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 174 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 160 175 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 14 049 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 39 пациентов скончались, 11 462 человека выздоровели.

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