В Томской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 14 244 нарушений

Фото: Анна Ковалёва

За прошедшую неделю в Томской области системы видеофиксации зарегистрировали 14 244 нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Среди зафиксированных нарушений правил дорожного движения – более половины пришлось на несоблюдение скоростного режима. Водители нарушили его 12 206 раз.

«Срок, в течение которого лицо, привлеченное к ответственности, может произвести уплату 50% от суммы штрафа, составляет 20 дней с момента вынесения постановления о его наложении. По истечении указанного срока уплата административного штрафа производится в полном объеме», - напомнили представители УМВД автолюбителям.

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