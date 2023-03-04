В Томске отремонтируют доходный дом купца Деева

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Для проведения ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Ф. Деева» нашли подрядчика. Центр по охране памятников Томской области заключил договор с ООО «СКИТ-93» на разработку проектно-сметной документации. На капремонт исторического здания выделили 1,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

«Из областного бюджета на разработку ПСД для капремонта объекта «Дом доходный Ф. Деева» выделено более 1,5 млн рублей. Проект включает капитальный ремонт системы отопления, кондиционирования и внутренней отделки помещений», - говорится в сообщении.

При разработке документации подрядчик должен получить акт государственной историко-культурной экспертизы, а также экспертизу достоверности сметной стоимости работ. Кроме того, для участия в проекте подрядчику потребуется согласование органа охраны объектов культурного наследия.

Напомним, доходный дом купца Деева построил в 1914 году архитектор Андрей Лангер. С тех пор проводились лишь незначительные планировочные изменения, в целом здание сохранило первоначальный вид. До-памятник находится в Томске по адресу переулок Батенькова, 3.