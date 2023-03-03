В северском зоопарке выбирают самую обаятельную обитательницу

Участницы весеннего голосования-2023. Фото: Северский природный парк/ВКонтакте.

В связи с наступлением весны и приближением Международного женского дня Северский природный парк проводит традиционное онлайн-голосование по выбору «самой обаятельной и привлекательной» обитательницы зоопарка. Информация об этом размещена в паблике зоопарка ВКонтакте.

Список участниц, как всегда, очень разнообразен - от стройных копытных млекопитающих до экзотической тропической рептилии. Голосовать можно как на официальном сайте зоопарка, так и в официальной группе в ВК. Уточним, отдать свой голос можно до 5 марта.

А сейчас о главном: победительницу, набравшую наибольшее количество голосов, порадуют памятной табличкой на вольер и побалуют вкусняшками согласно видового рациона.