Томские швейные фабрики выпускают 45 брендов одежды

В Томской области выросло производство одежды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Швейные фабрики Томской области выпускают 45 брендов одежды, в том числе и школьную форму. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как стало известно, в 2022 году количество изготовленной одежды выросло. Например, женских блузок и рубашек изготовили в 4 раза больше, чем в 2021-м, мужских костюмов и джемперов - в 3 раза, брюк - в 2,3, платьев - в 2,2.

Запустили и новые линейки. Так, томские предприятия стали выпускать школьную форму. Ее уже можно приобрести в местных торговых центрах «Лето» (отдел «Викки»), «Центральный» (марка «Инзиби») и «Изумрудный город» (бренд «Минидино»).

Но местным рынком производители одежды не ограничиваются - активно сотрудничают с маркетплейсами, открывают магазины в других регионах. А также участвуют в различных мероприятиях. Например, в 2022 году власти Томской области организовали первый фестиваль «Модный дворик».