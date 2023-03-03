В Томской области осудят угонщика грузовика за смертельное ДТП со скорой

Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

В Томской области суда ожидает мужчина, который в декабре прошлого года на угнанной машине совершил смертельное ДТП, в результате которого погибли три медицинских работника. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Напомним, страшная авария произошла 14 декабря на 46-м километре автотрассы Томск-Мариинск. В тот день 40-летний мужчина угнал с производственной площадки в районе села Мазалово Томского района грузовую машину - решил доехать на нем в соседний поселок. Нарушая правила дорожного движения - не уступил преимущество при выезда с перекрестка, - столкнулся с машиной скорой, в которой в тот момент, кроме водителя, находились три медработника (две женщины и один мужчина). В результате столкновения все они погибли.

Ко всему прочему, выяснилось, что у 40-летнего мужчины никогда не было водительских прав, и в тот день он был изрядно пьян.

В данный момент томич находится под стражей - его арестовали на два месяца. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в Томский районный суд для рассмотрения по существу.