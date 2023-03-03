Андрей Кнорр планирует завершить карьеру в областном правительстве

Вице-губернатор Андрей Кнорр не намерен продлевать свой контракт. Фото: Анна Ковалёва

В пятницу, 3 марта, на пресс-конференции заместитель губернатора по агропромышленной политике, природопользованию и культуре Андрей Кнорр объявили журналистам о скором уходе с поста. Он сообщил, что не планирует больше продлевать контракт, срок которого истекает в сентябре нынешнего года, с областным правительством на будущий год - 2023-й станет для него последним в должности вице-губернатора. При этом речи об отставке не идет.

- Я отдал все свои силы, чтобы эти сферы и отрасли работали честно. Я думаю, что мы еще немножко поработаем, но что касается итогов, прошу их запомнить. И, когда будете сидеть с другими людьми, вы их проанализируете и поймете, что за следующие десять лет сделают, - дал напутствие работникам СМИ вице-губернатор.

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