В Каргаске Томской области на 47-летнего мужчину с крыши магазина упал снег

Местного жителя доставили в больницу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи Томской области проводят проверку по информации о падении с крыши снега на 47-летнего мужчину в селе Каргасок, сообщили в ведомстве. Сведения об обрушении сугроба с магазина на голову прохожего разместили в интернете.

Местного жителя доставили в больницу. После осмотра его отправили домой. По сообщению региональной прокуратуры, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура оценит действия ответственных организаций по реализации полномочий в сфере благоустройства. При выявлении нарушений примут исчерпывающие меры по их устранению.

Напомним, в Бакчарском районе Томской области снежной лавиной завалило 16-летнего подростка.