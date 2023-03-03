Сибирский банк и Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Кемеровской и Томской областях договорились о сотрудничестве

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Сбербанк и Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Кемеровской и Томской областях подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает публикацию извещений о продаже реализуемого, а также сдаваемого в аренду Управлением недвижимого имущества на Портале DA. По планам ведомства, сотрудничество будет включать в себя как аренду имущества, так и его реализацию.

Татьяна Черникова, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Изначально Портал DA создавался как ресурс для продажи залоговых и непрофильных активов банка, но сегодня он трансформировался уже в полноценный маркетплейс, на котором присутствуют более тысячи продавцов. Мы рады, что расширяем перечень своих партнеров, и уверены, что наша платформа поможет Межрегиональному территориальному управлению Росимущества повысить эффективность реализации имущества, а также вовлечения его в хозяйственный оборот на правах аренды».

«Портал DA» - это сервис от банка по реализации непрофильных и залоговых активов, на котором в настоящее время продаётся более девяти тысяч объектов (недвижимость, автомобили, производственные предприятия, оборудование и др.). В Сибирском регионе за 2022 год через Портал DA совершено сделок с коммерческой недвижимостью на общую сумму порядка 561 млн руб., с жилой недвижимостью – 124 млн руб.

На Портале доступны сервисы, связанные с реализацией актива – от агента на торгах до ипотеки на выкуп с торгов в банкротстве. Кроме того, есть возможность получить услугу инвестиционного консультирования и юридического сопровождения.