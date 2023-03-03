211 жителей Томской области заболели коронавирусом 2 марта

По стране за сутки выявили 14 096 фактов заболевания. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томской области зарегистрировали рост числа заболевших COVID-19 на 50 человек. В четверг, 2 марта специалисты зафиксировали 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили на портале “Стопкоронавирус.рф”.

Госпитализировали 28 пациентов. Выздоровели 282 человека, летальных исходов нет.

По стране за сутки выявили 14 096 фактов заболевания. Для медицинского лечения в стационар отправили 1 766 граждан. Выздоровели 13 937 россиян, скончались 39 человек.

Напомним, учёные создали тест для выявления любого вируса в организме за две минуты.