Томичам предлагают выбрать 16 общественных пространств благоустройства к 2024 году

Томичам предлагают выбрать дизайн-проект благоустройства онлайн. Фото: Ксения Высотина

В томской администрации утвердили перечень объектов для проведения голосования по выбору парков и скверов для благоустройства в 2024 году в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Из десяти объектов горожанам необходимо выбрать пять. Среди них можно отдать предпочтение любому из скверов: парк у ЦУМа (улица Р.Люксембург,8) или сквер по улице Трудовой, 15-17; роща по улице Железнодорожной ( Вокзальная, 43 - Железнодорожная, 60-62) или сад «Белое озеро»; сквер «Линия» ( проспект Ленина, 208) или пешеходная зона на Набережной реки Томи (1-я очередь); сквер на Профсоюзной (улица 5-й Армии, 18 а) или сквер им. Шишкова (улица Набережной реки Томи, 27); сквер в посёлке Ново-Карьерный, 3 вместе с велопешеходной дорожкой от улицы Вавилова до Большого трамплина или сквер возле Университетского озера (Московский тракт, 8а).

Из 11 других объектов томичи могут остановить выбор на понравившемся дизайн-проекте благоустройства. Это 3-я очередь модернизации Буфф-сада; 2-я очередь спортивной площадки по Сибирской, 118; 2-я очередь Тропы здоровья в лесопарке «Солнечный» (Иркутский тракт от улицы Беринга до Высоцкого); 2-я очередь Березовой рощи в микрорайоне «Солнечный» (Обручева, 10-12); 2-я очередь Аллеи по улице Пушкина 52-54.; сквер «Купеческий» (переулок Дербышевский, 17); Районный сквер (проспект Ленина, 162); сквер по Ивановского, 3-13; сквер по Загорной, 56; Медицинский сквер ( переулок Баранчуковский, 4); спортивная площадка по проспекту Фрунзе, 118.

Онлайн-голосование запустят 15 апреля, оно продлится до 31 мая на портале za.gorodsreda.ru. Принять участие могут томичи старше 14 лет.

Напомним, власти Томска хотят построить автобусный парк в 2024 году.