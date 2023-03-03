У выпавшего из окна мальчика в Томске есть только мама

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Стали известны еще подробности об инциденте в Томске на ул. Рабочая, 11а. Выяснилось, что у выпавшего с балкона мальчика, воспитывает только мать. Об этом сообщает издание "АиФ-Томск", ссылаясь на знакомого семьи.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на улице Рабочая, 11а с балкона 4 этажа выпал маленький ребенок. Позже департамент здравоохранения сообщил, что мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По словам знакомого семьи, отца у мальчика нет, его воспитывает только мать. Помимо этого, у женщины еще 5 детей.

"Я её немного знаю, ей нелегко тянуть такой «детский сад». Не знаю, кем она работает, но могу сказать, что она обычная женщина, без вредных привычек. Никогда её пьяной не видел", - рассказал мужчина.

Напомним, что прокуратура и СК РФ проводят проверку по инциденту.