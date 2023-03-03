Клиенты банков в Томской области предпочитают операции в дистанционных каналах

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75% розничных клиентов банка в Томской области в конце 2022 года проводили повседневные операции в ВТБ Онлайн, сообщила пресс-служба кредитной организации. Чаще всего дистанционно жители региона открывают вклады и накопительные счета, а также совершают платежи и переводы.

Число пользователей онлайн-банка в Томской области превысило 63 тысячи человек. Многие повседневные задачи, в том числе финансовые операции жители региона предпочитают решать дистанционно. Самыми популярными услугами в интернет-банке и мобильном приложении остаются платежи и переводы, а также оформление сберегательных продуктов. В декабре пользователи разместили через приложение банка три четверти вкладов и накопительных счетов.

«Наши клиенты активно используют цифровые сервисы для проведения повседневных операций. В прошлом году интернет-банк был значительно доработан, став максимально близок мобильному приложению: в веб-версии появилась возможность входа по биометрическим данным, оплата услуг по QR-коду, переводы с помощью адресной книги и другие сервисы. Клиентский опыт работы в онлайн-банке становится еще более интуитивно понятным и удобным, что, несомненно, расширяет круг пользователей», - отметила управляющий ВТБ в Томской области Ольга Фадеева.

Банк продолжает расширять число опций для обеспечения безопасности пользователей, включая возможность самостоятельно настраивать лимиты операций, посмотреть подключенные устройства, заблокировать карту или учетную запись при подозрении на мошеннические действия, подключить определитель номера. Связаться с банком для консультации можно с помощью чат-бота в приложении или на странице авторизации до ввода данных для входа в учетную запись. В 2022 году доля розничных продуктов, открытых онлайн среди клиентов, увеличилась в 1,5 раза.