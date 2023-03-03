Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 1:25

Порывистый ветер и небольшой мокрый снег прогнозируют 3 марта в Томске

Специалисты обещают тёплую погоду
Дарья Черникова
Утром метеорологи прогнозируют мокрый снег.

Утром метеорологи прогнозируют мокрый снег.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Весна в Томске началась с первый дней марта. По данным синоптиков Gismeteo, в пятницу, 3 марта столбик термометра покажет 0..,-2 градуса. К вечеру температура опустится до -4.

На небе - пасмурно, утром пройдёт небольшой мокрый снег. Подует ветер со средней скоростью 4-5 метров в секунду, усилениями до 12.

Относительная влажность в течение дня - 46-57%. К вечеру метеорологи планируют повышение до 76%.

Напомним, специалисты рассказали, чем можно заболеть весной.