Порывистый ветер и небольшой мокрый снег прогнозируют 3 марта в Томске

Утром метеорологи прогнозируют мокрый снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

Весна в Томске началась с первый дней марта. По данным синоптиков Gismeteo, в пятницу, 3 марта столбик термометра покажет 0..,-2 градуса. К вечеру температура опустится до -4.

На небе - пасмурно, утром пройдёт небольшой мокрый снег. Подует ветер со средней скоростью 4-5 метров в секунду, усилениями до 12.

Относительная влажность в течение дня - 46-57%. К вечеру метеорологи планируют повышение до 76%.

Напомним, специалисты рассказали, чем можно заболеть весной.