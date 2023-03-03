Порывистый ветер и небольшой мокрый снег прогнозируют 3 марта в Томске

Утром метеорологи прогнозируют мокрый снег.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Весна в Томске началась с первый дней марта. По данным синоптиков Gismeteo, в пятницу, 3 марта столбик термометра покажет 0..,-2 градуса. К вечеру температура опустится до -4.
На небе - пасмурно, утром пройдёт небольшой мокрый снег. Подует ветер со средней скоростью 4-5 метров в секунду, усилениями до 12.
Относительная влажность в течение дня - 46-57%. К вечеру метеорологи планируют повышение до 76%.
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