В школах Томской области продолжают открывать Парты героев

Фото: региональное отделение ВПП "Единая Россия".

В школах Томской области в торжественной обстановке продолжают открывать Парты героя. Они посвящены героям Великой Отечественной войны, Афганской, Чеченской и спецоперации на Украине. Об этом сообщает департамент общего образования Томской области.

Так, накануне Дня защитника Отечества в 13 районах Томской области – Александровский, Каргасокский, Молчановский, Зырянский, Кривошеинский, Томский, Колпашевский, Чаинский, Верхнекетский, Тегульдетский, Асиновский районах, а также в Стрежевом и ЗАТО Северск – открыли Парты героев. Их установили в 21 школе.

Уточним, Парту героя посвящают заслуженному человеку, герою, имеющему непосредственное отношение к школе, селу, городу, Томской области и России. Информацию, указанную на ней, собирали активисты школьных музеев. А сидеть за ними предстоит ученикам, которые успешно учатся, принимают активное участие в жизни школы, в юнармейском и поисковом движениях.

На сегодня в регионе открыто 60 таких парт.