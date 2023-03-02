В центре Томска столкнулись 3 легковушки и автозак

Фото: "Регион-70 Томск"/Телеграм.

Вечером 2 марта на Комсомольском проспекте в Томске столкнулись сразу четыре авто. Фото с места дорожно-транспортного происшествия опубликовали свидетели в телеграм-канале «Регион-70 Томск».

Как стало известно, авария произошло около дома №44. В числе пострадавших легковушки и автозак. Есть ли среди пассажиров и водителей травмированные - на момент публикации новости известно не было.

Кстати, один из подписчиков написал в обсуждениях, что этот перекресток «проклятый - аварии там каждую неделю». И порекомендовал ответственным лицам установить там видеокамеру.