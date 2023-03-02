Жителям Спутника больше не придется ждать автобус часами

Фото: Народный фронт | Томская область/ВКонтакте.

«Народный фронт» добился изменения графика движения единственной маршрутки, которая ходит из Томска в поселок Спутник. На ее решение потребовалось две недели.

Напомним, 13 февраля в стрим-канал «Народного фронта» дозвонилась жительница Спутника Екатерина Кравцова, которая рассказала, что жители вынуждены ждать автобус на морозе по два часа в будни и до трех часов в выходные. При этом основные пассажиры маршрутки – пенсионеры и дети. Уточним, в поселке проживает 2 тысяч человек, школы и поликлиник, а также достойной работы там нет, поэтому все вынуждены ездить в Томск. Если нет личного транспорта, то доехать до областного центра становится целой проблемой.

На решение данного вопроса ушло 2 недели. В конце февраля в сообществе регионального штаба «Народного фронта» опубликовали информацию о том, что график движения автобуса №11 удалось изменить с учетом пожеланий жителей Спутника. А они просили, чтобы маршрутка ходила с перерывом в 30 минут, в будни ездила до 10 вечера, потому что многие заканчивают работу в 9 часов, а в выходные трехчасовой интервал (обед) сократили до часового.

«Народный фронт» продолжает контролировать ситуацию.