Власти Томска помогли жителям вернуть воду в квартиры

Фото: пресс-служба администрации Томска/Телеграм.

Власти Томска привлекли к устранению порыва на переулке Источном специалистов «Томскводоканала». Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации.

В Советском районе города, в доме №3 по переулку Источный, произошел порыв на внутридомовых сетях. В результате в квартирах жильцов пропала холодная вода.

Дом находится в непосредственном управлении жильцов, поэтому, по закону, они должны сами заниматься решением проблемы. Несмотря на это, мэрия Томска подключилась к ее решению: вызвала на место порыва бригаду «Томскводоканала». Они выкопали траншею и оперативно заменили участок подводящей трубы, а специалисты привлеченной управляющей компании провели ремонт на сети внутри дома. По данным на 18.30, во всех квартирах жителей дома вновь появилась холодная вода.