Томская область начнет сотрудничать с Федеральным центром нейрохирургии

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур и Альберт Суфианов, главный врач Федерального центра нейрохирургии Минздрава России, расположенного в Тюмени, договорились о сотрудничестве в практическом здравоохранении, медицинской науке, а также в научном приборостроении, материаловедении и производстве хирургического инструментария.

Глава региона и главврач ведущего в России нейрохирургического центра определили направления взаимодействия в ходе двухдневной рабочей поездки Альберта Суфианова в Томскую область, которая состоялась по приглашению Владимира Мазура.

Федеральный центр нейрохирургии, в котором установлено не имеющее аналогов в России оборудование, ежегодно выполняет более 3,5 тысяч сложнейших высокотехнологичных и нетравматичных операций на головном и спинном мозге. При этом свыше тысячи операций в год проводит сам Альберт Суфианов, являющийся членом-корреспондентом Российской академии наук, одним из самых авторитетных в мире нейрохирургом.

Губернатор Владимир Мазур договорился с Альбертом Суфиановым о сотрудничестве по ряду направлений. Среди них – подготовка томских нейрохирургов в ординатуре на базе федерального центра, экспертная помощь тюменских специалистов в обновлении и модернизации нейрохирургического оборудования в томских учреждениях здравоохранения, координация медиков для своевременного лечения томских пациентов в Федеральном центре нейрохирургии.

Альберт Суфианов обратился к Владимиру Мазуру с просьбой оказать содействие в научном развитии федерального центра. Губернатор и главный врач договорились о научно-технологическом сотрудничестве по таким направлениям, как исследования онкогенетики, высокотехнологичной диагностики и лечении эпилепсии, деменции, болезни Паркинсона и других: здесь основным партнером выступит Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН. Отдельные договоренности достигнуты в области медицинского приборостроения (в части производства 3D-принтеров) и в сфере материаловедения (для производства импортозамещающих хирургических инструментов): соответствующими компетенциями обладает томский институт физики прочности и материаловедения СО РАН.

«Главная задача, которую ставлю здравоохранению, – улучшение качества и доступности медицинской помощи. Для этого будем и обновлять оборудование, и повышать квалификацию врачей. В этом томским медикам помогут тюменские коллеги. Их нейрохирургическая школа является лучшей в стране, а в детской нейрохирургии они просто творят чудеса», - подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур, поблагодарив Альберта Суфианова за готовность сотрудничать.

В ходе рабочей поездки главный врач Федерального центра нейрохирургии провел встречи с вице-губернатором по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмилой Огородовой, начальником департамента здравоохранения Томской области Робертом Фидаровым, ректором Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуардом Галажинским, руководителями академических институтов Томского национального исследовательского медицинского центра РАН и Сибирского государственного медицинского университета, посетил нейрохирургическое отделение ОКБ, институт физики прочности и материаловедения СО РАН, другие учреждения.