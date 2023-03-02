Томская прокуратура дала комментарий насчет червей в воде

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В Томске прокуратура прокомментировала инцидент с червями в воде в селе Подгорное Чаинского района. Информацию передали в Роспотребнадзор.

Напомним, что жители села Подгорное Чаинского района Томской области жалуются на ужасное качество воды. В телеграм-канале “Новости Томска и не только” мужчина показал неизвестных ему обитателей водопроводной колонки, похожих на червей. Гражданин возмутился неудовлетворительным состоянием жидкости, за которую приходится платить. По словам автора, ранее специалисты обнаружили в воде кишечную палочку.

В прокуратуре сообщили, что Роспотребнадзор обладает всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы проанализировать состояние воды и принять необходимые меры реагирования. Если их будет недостаточно, и проблема не будет решена, подключится прокуратура.

Жители села подтвердили то, что одного сельчанина уже вызывали в надзорное ведомство.

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