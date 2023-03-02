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НовостиОбщество2 марта 2023 6:27

Жители Томска смогут посетить концерты группы «Звери» и Сергея Лазарева в Кузбассе

Российские звезды выступят в Шерегеше
Ксения Высотина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томичи смогут отправиться в Кузбасс на концерт известных российских звезд. В Шерегеш в июне приедут популярные артисты: группа «Звери» и Сергей Лазарев. Об этом сообщают в интернет-журнале "Сiбдепо".

«Звери» выступят 9 июня на открытии летнего сезона с участием группы «Звери», а 10 июня на главную сцену выйдет Сергей Лазарев. На эти дни запланировано открытие летнего сезона и проведение фестиваля.

Праздник продолжится 11 июня, в этот день на курорте пройдёт «Таежная гонка». Кроме того, в рамках мероприятия состоится гастрономическое шоу, мастер-классы и другое.