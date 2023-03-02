Томский грузоперевозчик получил технику в лизинг с нулевым авансом

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ВТБ Лизинг передал три седельных тягача автомобильного завода «КАМАЗ» и три полуприцепа завода «Тонар» для томской компании «Формат», оказывающей услуги по перевозке сборных грузов. Техника общей стоимостью 41 млн рублей передана на условиях финансового лизинга сроком на 4 года с нулевым авансом. Поставщиком техники выступила «АВИВА Групп».

Транспортная компания будет использовать тягачи с полуприцепами-рефрижераторами для перевозки продуктов питания со складов заказчиков из Москвы до Владивостока. Расширение автопарка позволит компании увеличить объем перевозок в 1,5 раза.

В течение срока лизинга перевозчик сможет уменьшить налогооблагаемую базу за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей в размере 20%, а также уменьшить налог на прибыль за счет отнесения лизинговых платежей на расходы. Благодаря налоговым льготам совокупная экономия по сделке превысит 18,2 млн рублей.

По словам директора по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артёма Киселева, с учетом ощутимого роста цен на новую технику финансирование автотранспорта без аванса позволяет грузоперевозчикам вывести на линию тягачи без вложений и начать выплачивать лизинговые платежи после получения прибыли уже с первого рейса.

« Наша компания давно использует лизинг как выгодный инструмент для повышения эффективности перевозок. Кроме того, мы работаем на общей системе налогообложения, благодаря чему нам доступны дополнительные преференции и налоговые льготы в период финансовой аренды», — отмечает директор компании «Формат» Константин Черенко.

Сделка оформлена в подразделении лизинговой компании в Томске.