Жителя Томской области обвинили в заведомо ложном доносе о мошенничестве

С фигуранта взыскали кредитную задолженность в судебном порядке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каргасокском районе Томской области 25-летнего местного жителя признали виновным за заведомо ложном доносе о мошенничестве, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии суда, в октябре 2022 года селянин написал заявление в полицию об оформлении на его имя кредита неустановленным гражданином. В ходе процессуальной проверки правоохранители выяснили, что в апреле 2021-го сам молодой человек оформил займ в 35 тысяч рублей в одной из банковских организаций.

Несколько месяцев он выплачивал проценты, затем прекратил. С фигуранта взыскали задолженность в судебном порядке. Томич отрицал взятие средств в долг и обратился в полицию, надеясь избежать ответственности за неуплату.

В суде молодого человека признали виновным в заведомо ложном доносе и приговорили 240 часам обязательных работ. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, томич стал жертвой мошенников при покупке квартиры.