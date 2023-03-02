В Томске и Северске готовят к запуску радиостанцию “Монте-Карло”

На радио включают классическую и современную музыку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске и Северске запустят радиовещание станция “Монте-Карло” на частоте 89,5 МГц. Решение об этом приняли в Роскомнадзоре вместе с Федеральной конкурсной комиссией по радиовещанию.

Местная редакция представит блок собственных программ культурно-информационной направленности и цикл “Киновояж” о местах съёмок популярных фильмов. Развлекательную городскую жизнь осветят в проектах “Афиша”, “Театральный сезон”, “Особо важные переговоры”.

На радио нет конкретного музыкального жанра. Рубрики построены на позитивных эмоциях, классических и современных композициях.

Напомним, томский ТЮЗ начал показ спектакля о подростке в поисках отца.