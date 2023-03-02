В Томске в ТГАСУ произошла кровавая потосовка

Полицейские проводят проверку инцидента. Фото: Иван МАКЕЕВ

Томские правоохранители расследуют преступление о причинении телесных повреждений. В дежурную часть по Октябрьскому району обратились с сообщением, что по улице Партизанской во время конфликта злоумышленники ранили ножом молодого человека.

Полицейские и сотрудники Росгвардии установили личности участников потасовки, рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Томской области.

Для жизни и здоровья пострадавшего угрозы больше нет. Правоохранители проводят проверку, изучают записи с камер видеонаблюдения и разыскивают свидетелей инцидента. Позже примут решение в соответствии с законодательством.

Напомним, сотрудники томской Росгвардии в одном из общежитий задержали злоумышленника, угрожавшего соседу ножом.