Потепление до +2 градусов и порывистый ветер ожидают томичей 2 марта

Подует ветер со скоростью 5-7 метров в секунду, порывами до 15. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осадки и порывистый ветер ждут томичей в четверг, 2 марта. Синоптики Gismeteo составили подробный прогноз погоды.

Температура воздуха поднимется до +2 градусов. На небе - пасмурно, до 10:00 ожидется небольшой снег с дождём. К 13:00 осадки прекратятся, в 16:00 начнутся снова с небольшим перерывом до вечера.

Подует ветер со скоростью 5-7 метров в секунду, порывами до 15. Давление - 740 мм.рт.ст, относительная влажность - 76-86%.

Напомним, более 15 населённых пунктов Томской области находятся под угрозой затопления в период весеннего паводка.