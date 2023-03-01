В Томске сотрудники банка отговорили женщину переводить мошенникам 300 тысяч

Переводить деньги мошенникам женщину отговорили сотрудники банка. Фото: Евгения ГУСЕВА

Бдительные сотрудники банка уберегли жительницу Советского района Томска от потери 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, женщине позвонили лже-сотрудник банка, который сообщил, что ее персональные данные заполучили злоумышленники и сейчас пытаются оформить на нее кредит. Чтобы это предотвратить томичке посоветовали самой оформить кредит и перевести все деньги на «безопасный счет». Женщина, поверив мошеннику, поторопилась в банк, где оформила кредит на 300 тысяч рублей. Но перевести деньги ей не дали бдительные сотрудники кредитной организации, которые объяснили, что она стала жертвой аферистов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ. А сотрудники УМВД России по Томской области напоминают: не совершайте финансовые операции по указаниям звонящих лиц! Безопасных счетов не существует!