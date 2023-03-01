Житель Томской области отдал за потерянный ключ от авто 10 тысяч рублей

Мужчина перевел вознаграждение, но ключ ему так и не вернули. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Житель Колпашево хотел вернуть потерянный от автомобиля ключ, а стал жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

Мужчина рассказал полицейским, когда пришел писать заявление, что накануне он потерял в Колпашево чипированный ключ о своего авто. В надежде найти его, разместил объявления в одной из групп соцсетей. Вскоре его позвонил неизвестный мужчина, который сказал, что ключ нашел. И вернет его за хорошее вознаграждение.

Мошенник убедил мужчину перевести с помощью банкомата на указанный счет сначала 5 тысяч рублей. А потом еще столько же – «для перестраховки от обращения в полицию». Получив деньги, незнакомец перестал отвечать на звонки.

Следователи СО ОМВД России по Колпашевскому району возбудили по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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