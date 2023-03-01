Движение по улице Беринга в Томске месяц будет однополосным

Фото: пресс-служба мэрии Томска/Телеграм.

С 1 по 30 марта (до 23 часов) будет временно ограничено движение транспорта по улице Беринга в Томске. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, въезд с Беринга на улицу Ивана Черных около дома №105 будет перекрыт. Сотрудники «Томскводоканала» за месяц заменят здесь аварийный участок водовода.

Транспорт, в том числе и общественный, будет ездить в соответствии с временными знаками, установленными на данном участке дороги.

Администрация города просят томских автомобилистов быть внимательными и заранее планировать маршрут движения.

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