В среду в Томске ожидается снегопад и ветер до 22 м/с

Снегопад снова добавил дорожникам работы. Фото: "Томск СА"/Телеграм.

Снегопад, обрушившийся на Томскую область, продолжится и завтра. Об этом сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно опубликованным данным, днем 2 марта и ночью 3-го по области и в Томске местами будет идти мокрый снег. Уточняется, что сильной метели не ожидается – осадки будут умеренными. При этом будет дуть сильный ветер – порывы будут достигать 17-22 м/с. На дорогах сильный гололед.

Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах: не совершать резких маневров, не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Пешеходов просят быть также бдительными при переходе дорожной части.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Для «Томск САХа» пропишут нормативы уборки городских улиц

Депутаты гордумы раскритиковали работу дорожников (подробнее...)

На дороги Томской области дополнительно выделили около 950 миллионов рублей

Поправки внесли в региональный бюджет 2023 года (подробнее...)