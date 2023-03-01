Коммунальный мост в Томске перекроют в ночь со среды на четверг

Фото: пресс-служба мэрии Томска.

В ночь со среды на четверг в Томске перекроют Коммунальный мост. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничения продлятся с 2.00 до 4.30. За 2,5 часа дорожники очистят проезжую часть от снега и отремонтируют стыки у деформационных швов.

Уточним, Коммунальный мост для уборки перекрывают каждую ночь с 3.00 до 4.30. Жителей города просят учитывать данную информацию и заранее планировать маршрут движения.

Также напомним, что ремонт Коммунального моста проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Срок выполнения работ по условиям контракта - 15 декабря нынешнего года.

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